PTT 2019 yılı 5 bin personel alım ilanı uzun zamandır beklenen ilanlar arasında yer alıyor. Daha önceki alımlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı istenilmediği için yoğun bir ilginin gösterildiği alımlar için en kısa zamanda ilanların açıklanması gerektiği adaylar tarafından ifade edilmektedir. Diğer yandan PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik tarafından adayların beklediği alımlar için bir açıklama yapılmadı.