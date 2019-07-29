Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmenlik ihtiyacını karşılaşmak amacıyla gerçekleştirilen sınavın sonuçları 4 Temmuz'da açıklanmıştı. Sonuçlarını öğrenerek tercih yapmaya hak kazananlar, tercih takvimini araştırmaya başladı. Yazımızda, 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinin detaylarını derledik. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli öğretmenler 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Tercihler ve atamalar ile ilgili detaylar için diğer sayfaları ziyaret edebilirsiniz...