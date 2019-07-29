Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 29.07.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 17:18

Öğretmenlik tercihleri başlıyor! 2019 ne zaman, nasıl yapılır?

için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, tercihlerin başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, 2019 ? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmenlik ihtiyacını karşılaşmak amacıyla gerçekleştirilen sınavın sonuçları 4 Temmuz'da açıklanmıştı. Sonuçlarını öğrenerek tercih yapmaya hak kazananlar, tercih takvimini araştırmaya başladı. Yazımızda, 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinin detaylarını derledik. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli öğretmenler 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Tercihler ve atamalar ile ilgili detaylar için diğer sayfaları ziyaret edebilirsiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriÖğretmenlik tercihleri başlıyor! 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri