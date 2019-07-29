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  • 29.07.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 19:04

MSB personel temin: en az lise mezunu başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bünyesinde görevlendirmek üzer alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar en az lise mezunu uzman erbaş başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, DKK en az lise mezunu uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı hakkındaki detaylar başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Adaylar heyecanla DKK uzman erbaş alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, DKK en az lise mezunu uzman erbaş başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

DKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Komutanlık bünyesinde yapılacak olan uzman erbaş alımlarının başvurusu 2 Ağustos tarihine kadar sürecek.

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