Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı hakkındaki detaylar başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Adaylar heyecanla DKK uzman erbaş alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, DKK en az lise mezunu uzman erbaş başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

DKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Komutanlık bünyesinde yapılacak olan uzman erbaş alımlarının başvurusu 2 Ağustos tarihine kadar sürecek.