KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS ÖABT'nin sonuçları için adaylar heyecan içinde. Sınav sonuçları için bekleyiş devam ederken bir yandan da sorular ve cevaplar en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2019 KPSS ÖABT soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. 28 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. ÖABT soruları ve cevapları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. KPSS ÖABT sonrası tercih yapacak adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Hemen belirtelim ki, 2019 KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.