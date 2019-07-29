Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Duyuruya göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine (JSGA) 8 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi, 6 doktor öğretim görevlisi alımı yapılacak.