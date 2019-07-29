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  • 29.07.2019 19:40
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 19:40

ne personel alımı yapılacak! Başvuru şartları nelerdir?

'nde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte personel alımı hakkında araştırmalar arttı. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alınacak!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Duyuruya göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine (JSGA) 8 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi, 6 doktor öğretim görevlisi alımı yapılacak.

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