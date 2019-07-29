Yeni haftaya İŞKUR yine personel ve memur ilanları ile başladı. 29 Temmuz 2019 tarihi itibari ile yeni ilanlar geldi. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre en az ilköğretim mezunu, lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alımı yapılacak. Söz konusu haftanın personel alımı ilanları için başvuru süreci başladı ve adaylar en geç cuma gününe kadar 02 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Peki hangi kamu kurumu veya kuruluşu personel alımı yapacak? Söz konusu İŞKUR iş ilanları için adaylar başvurularına bugün 29 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 02 Ağustos 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.