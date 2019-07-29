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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 22:33

başvuruları için son gün yaklaştı! Uzman çavuş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bünyesinde görevlendirmek üzere alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar uzman erbaş başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı hakkındaki detaylar başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Adaylar heyecanla DKK uzman erbaş alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, DKK en az lise mezunu uzman erbaş başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

DKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Komutanlık bünyesinde yapılacak olan uzman erbaş alımlarının başvurusu 2 Ağustos tarihine kadar sürecek.

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