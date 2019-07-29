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  • 29.07.2019 20:04
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 20:04

açıklandı mı? 2019 ne zaman açıklanır?

13 Temmuz Cumartesi günü bekçilik sınavına katılan adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Peki, Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi belli oldu mu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınavının tamamlanmasıyla birlikte 16 Temmuz tarihinde sınavın soru ve cevaplar yayımlandı. Soruların ardından şimdi sınava giren bekçi adayları heyecanla bekçilik yazılı sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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