Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınavının tamamlanmasıyla birlikte 16 Temmuz tarihinde sınavın soru ve cevaplar yayımlandı. Soruların ardından şimdi sınava giren bekçi adayları heyecanla bekçilik yazılı sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.