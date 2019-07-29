Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı tarafından yapılan personel alımında başvuru sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Bakanlık tarafından zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, aşçı ve şoför kadrolarına alım yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayınlanan kılavuzla birlikte adayların merak ettiği sorular yanıt buldu.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Zabıt kâtipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak istihdam edilecek her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.