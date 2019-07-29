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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 12:41

29 - kamu iş ilanları: İşte İŞKUR Belediye, ve üniversite personel alım başvuru şartları

Yeni haftaya yine personel ve memur ilanları ile başladı. 2019 tarihi itibari ile yeni ilanlar geldi. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre en az ilköğretim mezunu, lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alımı yapılacak. Söz konusu haftanın personel alımı ilanları için başvuru süreci başladı ve adaylar en geç cuma gününe kadar 2019 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Peki hangi kamu kurumu veya kuruluşu personel alımı yapacak? Söz konusu İŞKUR iş ilanları için adaylar başvurularına bugün 29 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 02 Ağustos 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

İŞKUR 29 Temmuz kamu iş ilanları: Belediye, MSB ve üniversite...

29 - 31 Temmuz İŞKUR haftanın ilk kamu iş ilanları: İşte İŞKUR Belediye, MSB ve Üniversite başvuru şartları. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile haftanın yeni ilanları yayımlandı. 4 farklı pozisyon için en az ilköğretim mezunu personel alımı yapılacak. Söz konusu işku ilanlarına Engelli , TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) ve normal statüye sahip olan erkek veya bayan adaylar başvuru yapabilirler. Ancak adaylar öncelikle talep edilen başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

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