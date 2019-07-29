PTT 2019 yılı 5 bin personel alım ilanı uzun zamandır beklenen ilanlar arasında yer alıyor. Daha önceki alımlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı istenilmediği için yoğun bir ilginin gösterildiği alımlar için en kısa zamanda ilanların açıklanması gerektiği adaylar tarafından ifade edilmektedir. Diğer yandan PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik tarafından adayların beklediği alımlar için bir açıklama yapılmadı. Postacı kadrosunda hali hazırda PTT'de şirket aracılı ile çalışanlar ile diğer başvuru yapacak adaylar arasında başvuru şartları değişmektedir. İşte 2019/1 PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları nedir? KPSS şartsız postacı ve gişe memuru alımı açıklaması