Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca temmuz ayının ilk haftası yaptığı açıklamada 2019 yılı alımlarına değindi. Bakan yaptığı açıklamalarda, 2019 yılı için 29 Bin 689 memur personel alınacağını belirtti. Ancak bu sayının ilk etapta 12 bin olacağını açıklayan Bakan Fahrettin Koca alım yapılacak kadrolara da değindi. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı personel ve memur alım şartları oldukça merak ediliyor. Ayrıca sözleşmeli kadro ve branşlar da haberimiz içinde yer alıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin memur ve personel alımı başvuru şartları nedir?