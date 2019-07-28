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  • 29.07.2019 01:10
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 01:10

işçi alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere tarafından 56 sürekli işçi alımı yapacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte iş arayışı bulunan vatandaşlar başvuruları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları nelerdir? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımına dair detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı yapacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere 56 sürekli işçi alımı yapacak. İlanda şoför, aşçı, temizlik görevlisi, kaloriferci, güvenlik görevlisi ve yer gösterici alınacağı açıklandı. Alımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya ve Diyarbakır illerinde yapılacak.Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

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