Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere 56 sürekli işçi alımı yapacak. İlanda şoför, aşçı, temizlik görevlisi, kaloriferci, güvenlik görevlisi ve yer gösterici alınacağı açıklandı. Alımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya ve Diyarbakır illerinde yapılacak.Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.