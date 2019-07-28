Kamuya 56 kurum tarafından 55 bin 406 memur personel alımı yapacak! İşte memur alım başvuru şartları. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan duyuruya göre kamuya bazı kurumlar ve kuruluşlar tarafından dolu ve kadrolarına 55 bin 406 memur alımı yapılacak. Resmi Gazete'nin 27 Temmuz 2019 tarihli yayımına göre bazı kamu kurumu ve kuruluşlarında bulunan bolu ve boş kadrolarına değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel kadro ve Usülü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir şeklinde ilgili karar resmi gazete'de yayımlandı. Değişikliği yapılacak pozisyon ve kamu kurumları aşağıda yer almaktadır.