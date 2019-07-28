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  • 28.07.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 22:16

25. Dönem POMEM ne zaman yapılacak? EGM neler?

Polis olmak isteyen vatandaşlar 25. dönem POMEM alımlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar 25. dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, 25. dönem POMEM ne zaman yapılacak? EGM neler? İşte POMEM alımlarıyla ilgili son gelişmeler...

25. Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz süreçte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan 10 bin polis alımının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Hayalindeki mesleği yapmak isteyen on binlerce vatandaş 25. Dönem POMEM polis alımı hakkında gelecek açıklamaya kilitlendi. EGM POMEM polis alımlarının ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyor. Peki, POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son detaylar...

25. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

25. dönem POMEM alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Ayrıca Eylül ayının ilk günlerinde 10 bin polis alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.

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