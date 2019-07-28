Geçtiğimiz süreçte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan 10 bin polis alımının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Hayalindeki mesleği yapmak isteyen on binlerce vatandaş 25. Dönem POMEM polis alımı hakkında gelecek açıklamaya kilitlendi. EGM POMEM polis alımlarının ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyor. Peki, POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son detaylar...

25. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

25. dönem POMEM alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Ayrıca Eylül ayının ilk günlerinde 10 bin polis alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.