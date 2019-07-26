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  • 26.07.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 15:53

Polis Akademisi müjdeyi verdi! 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik yazılı sınavının ardından yaklaşık iki hafta geçti. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik mesleğini icra etmek isteyen vatandaşlar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 bekçilik yazılı sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 13 Temmuz'da gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Bekçi olabilmek umuduyla uzun süredir sınava hazırlanan adaylar gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 bekçilik yazılı sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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