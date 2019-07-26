pa.edu.tr: 2019 PMYO lise mezunu polis alım başvuru şartları ve tarihi! Lise mezunu 2500 polis alımı ne zaman yapılacak? 2019 yılı için yeni polis memuru alımı yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile lise mezunu polis alımı başvurusu da yaklaştı. Kaç Polis alımı yapılacak? Polis olma yolunda ilerleyen genç adaylar polis alımı ilanını merakla bekliyorlar. Polis Meslek Yüksekokulları için öğrenci alımları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yönetilir ve ilanları sadece Polis Akademisi resmi internet sayfası olan (www.pa.edu.tr) adresinde ilan edilmektedir. Polisi Akademisine bağlı olan Polis Meslek Yüksekokulları alacağı Polis Memurluğu için öğrenci adaylarının en az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak şartı arıyor. Bu bağlamda 18 yaşından küçükler 26 yaşından büyük olan adaylar bu ilana başvuru yapamazlar.