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  • 26.07.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 11:38

: 2019 başvuru şartları ve tarihi! Lise mezunu yapılacak?

: Her yıl meydana getirilen minimum lise mezunu polis memuru alımı için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin YKS neticelerini açıklamasının ardından adaylar tercihlerini oluşturmaya başladılar. 2019 yılı YKS puanı ile hemen hemen polis memuru alım ilanı yayımlandı ve adaylar için bekleyiş arttı. polis alımına başvuru yapmak isteyen adayların YKS oturumlarından 'ye girmiş olması ve yayımlanacak kılavuzda belirtilen ı almış olması gerekmektedir. PMYO Başkanlığına bağlıdır. Her yıl olduğu gibi bu yılda PMYO kapsamında adam ve kadın adaylar içerisinden polis olmak isteyen adaylar alınacak ve ondan sonra nda 2019-2020 eğitim öğretim yılı için eğitim görecekler. Peki 2019 EGM PMYO başvuru şartları ve tarihi nedir?

pa.edu.tr: 2019 PMYO lise mezunu polis alım başvuru şartları ve tarihi! Lise mezunu 2500 polis alımı ne zaman yapılacak? 2019 yılı için yeni polis memuru alımı yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile lise mezunu polis alımı başvurusu da yaklaştı. Kaç Polis alımı yapılacak? Polis olma yolunda ilerleyen genç adaylar polis alımı ilanını merakla bekliyorlar. Polis Meslek Yüksekokulları için öğrenci alımları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yönetilir ve ilanları sadece Polis Akademisi resmi internet sayfası olan (www.pa.edu.tr) adresinde ilan edilmektedir. Polisi Akademisine bağlı olan Polis Meslek Yüksekokulları alacağı Polis Memurluğu için öğrenci adaylarının en az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak şartı arıyor. Bu bağlamda 18 yaşından küçükler 26 yaşından büyük olan adaylar bu ilana başvuru yapamazlar.

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