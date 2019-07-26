Jandarma subay öğrenci alımı başvuruları https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden alındı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından başvuru sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne 220 erkek öğrenci alımı yapılacak. Peki, Jandarma subay öğrenci alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar YKS'den aldıkları puana ve tercih ettiği puan türüne göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az 10 katı kadar adaya 30 Temmuz 2019 tarihine kadar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu yapılacak.