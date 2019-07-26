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  • 26.07.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 11:41

başvuru son gün! 2019 JGK lise mezunu subay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenliik Komutanlığı tarafından 1 Temmuz'da başlayan subay öğrenci alımı için başvurular bugün sona eriyor. Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen başvuru işlemlerinin detayları merak ediliyor. Peki, Jandarma lise mezunu subay öğrenci alımı başvuru nasıl yapılır? 2019 JGK subay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma subay öğrenci alımı başvuru son gün!

Jandarma lise mezunu subay öğrenci alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla toplam 22 erkek öğrenci alımı için gerçekleştirilen başvurular bugün sona eriyor. Peki, Jandarma lise mezunu subay öğrenci alımı başvuru şartları neler? 2019 JGK başvuruları nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

1 Temmuz'da başlayan başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

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