Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı tarafından 1600 hakim ve savcı alımına başvuru yapan adaylar 29 Aralık'ta sınava katıldılar. Sınavın tamamlanmasının ardından mülakatlar gerçekleştirildi. Sonuçları heyecanla bekleyen hakim ve savcı adayları internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2019 Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

HAKİMLİK VE SAVCILIK MÜLAKATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakimlik savcılık mülakat sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı tarafından hakimlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.