Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 26.07.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 17:07

Hakim ve savcı adayları heyecanla bekliyor! 2019 ne zaman açıklanacak?

Hakimlik ve savcılık mülakatları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. 29 Aralık'ta sınava katılan adaylar ardından mülakatlara katılmış ve sonuçları heyeanla beklemeye başlamıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama araştırılıyor. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı tarafından 1600 hakim ve savcı alımına başvuru yapan adaylar 29 Aralık'ta sınava katıldılar. Sınavın tamamlanmasının ardından mülakatlar gerçekleştirildi. Sonuçları heyecanla bekleyen hakim ve savcı adayları internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2019 Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

HAKİMLİK VE SAVCILIK MÜLAKATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakimlik savcılık mülakat sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı tarafından hakimlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriHakim ve savcı adayları heyecanla bekliyor! 2019 Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri