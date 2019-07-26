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  • 26.07.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 20:43

(DSİ) en az ilkokul mezunu işçi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR'da yer alan ilana göre 'ne en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru şartları...

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı yapacak!

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamaya göre İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapacağını belirtildi. İlan İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yayımlandı. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte adaylarda aranan o şartlar...

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

T.C vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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