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  • 26.07.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 14:39

kamu ilanları: İŞKUR 2 belediye başkanlığı ve özele başvuru şartları nedir?

her geçen gün yayınladığı ilanlara bir yenisini daha ekledi ve 2019 tarihli Kamu İlanlarını yayımladı.Bu anlamda 2 farklı bölgede bulunan Belediye Başkanlığı bünyelerindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alımı yapacaklar. Alımlar 4 farklı pozisyonda yapılacak ve en az okuryazar olmak yeterli. Başvurular yine İŞKUR üzerinden yapılacak olup ilgili meslek ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İŞKUR aracılığı ile bugün yayımlanan ilanlara göre, Abana Belediye Başkanlığı 3 Beden İşçisi ( Genel) alacak. Araç Belediye Başkanlığı ise, 1 Büro İşçisi, 1 İnşaat Ustası, 1 Greyder Operatörü ve 1 Kamyonet Şoförü olmak üzere toplamda 7 alımı yapılacak.

26 Temmuz İŞKUR kamu ilanları: İŞKUR 2 belediye başkanlığı ve özele 44 bin personel alım başvuru şartları nedir? İŞKUR kamu ilanları yayımlandı ve 2 belediye başkanlığı farklı pozisyonlarda olmak üzere kamu personeli alımı yapacağını belirtti. İşte alım yapılacak pozisyonlar. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmeketdir. Başvurular bugün başlamış olup en geç 29 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvuru için ilgili sayfayı açtıktan sonra İşyeri Türü kısmını Kamu olarak seçip Ara butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirler.

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