26 Temmuz İŞKUR kamu ilanları: İŞKUR 2 belediye başkanlığı ve özele 44 bin personel alım başvuru şartları nedir? İŞKUR kamu ilanları yayımlandı ve 2 belediye başkanlığı farklı pozisyonlarda olmak üzere kamu personeli alımı yapacağını belirtti. İşte alım yapılacak pozisyonlar. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmeketdir. Başvurular bugün başlamış olup en geç 29 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvuru için ilgili sayfayı açtıktan sonra İşyeri Türü kısmını Kamu olarak seçip Ara butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirler.