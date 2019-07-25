PTT personel alımına ilişkin son detaylar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar şimdi PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte alım sürecine ilişkin detaylar... 2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır. PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. Buna göre adaylarda şu şartlara aranmaktadır: