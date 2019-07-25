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  • 25.07.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 17:44

55 bin müracaatlar hangi tarihte? 2019 yılı ?

2019 yılı personel alımlarına ilişkin ilanlar iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından bekleniyor. PTT'den yapılan son açıklamada 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Müjdeli haberi duyan vatandaşlar ise ne zaman sorusuna yanıt arıyor. PTT tarafından şartı aranmadan alınacak 55 bin memur alımında yeni gelişmeler yaşanıyor. PTT memur istihdamının sağlanacağı kadro dağılımı ve genel şartlar da belli oldu. Binlerce memur adayının beklediği PTT memur alım duyuruları dört gözle takip ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı yani bilinen kısa adıyla PTT'ye memur alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki PTT 55 bin müracaatlar hangi tarihte? 2019 yılı ?

PTT personel alımına ilişkin son detaylar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar şimdi PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte alım sürecine ilişkin detaylar... 2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır. PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. Buna göre adaylarda şu şartlara aranmaktadır:

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