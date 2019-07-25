Memur alımı ve Personel alımı ilanları devamlı olarak yayımlanmaya devam ediyor. Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk haftası arasında kamuya yüzlerce memur personel alımı yapılacak. Farklı kamu kurumları ve kamu kuruluşları bünyelerindeki eksikliği gidermek için memur alımı yapıyorlar. Memur ve Personel alımı ilanları farklı platformlarda olmak üzere Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve kurumların resmi internet sitelerinde yayımlanarak adaylara başvuru ekranları erişime açıldı. Yayımlanmış olan ilanlara göre KPSS'li KPSS'siz memur personel alımı ilanları mevcut. Bu bağlamda KPSS puanı ile alımlarda, Lise mezunlarından KPSSp94 , Ön Lisans meuznları için KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gerekiyor. İşte 2019 Temmuz ve Ağustos ayı memur personel alımı başvuru şartları!