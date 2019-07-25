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  • 25.07.2019 23:17
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 23:17

alımında son gün ne zaman? Uzman çavuş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruda bulunmak isteyenler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımında son gün ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, DKK uzman çavuş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

DKK uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı ilanı yayımlandı. Uzman erbaş alımı ilanının yayımlanmasıyla birlikte DKK uzman erbaş başvuruları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, DKK uzman erbaş alımında son gün ne zaman? DKK uzman çavuş başvurusu nasıl yapılır? İşte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş başvurusu hakkında merak edilenler...

DKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

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