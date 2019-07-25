Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uzman erbaş alımı ilanı yayımlandı. Uzman erbaş alımı ilanının yayımlanmasıyla birlikte DKK uzman erbaş başvuruları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, DKK uzman erbaş alımında son gün ne zaman? DKK uzman çavuş başvurusu nasıl yapılır? İşte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş başvurusu hakkında merak edilenler...

DKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek.