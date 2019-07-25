Kamuya memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. Adalet Bakanlığı, CTE, PTT, Jandarma başvuru şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda makalemizde önemli gelişmelere değindik. Bakanlıklar memur alımı yönünde duyurular oluşturmaya başladı. Bazı kamu kurumları ise faaliyete geçti ve memur alımı ilanlarını yayımlamaya başladılar. Önümüzdeki günlerde ise işyar alımlarının yayımlanması beklenen duyurulardan yer alan, sağlık Bakanlığı, Kültür ve gezim Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı gibi kurumların memur ve polis alımı yapmaları bekleniyor. Peki 2019 Temmuz ayı kamuya işgören personel alımları hakkaniyet Bakanlığı, CTE, PTT, Jandarma müracaat şartları nedir işte tüm detaylar