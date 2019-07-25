2019 yılı PTT personel alımlarına ilişkin ilanlar iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından bekleniyor. PTT'den yapılan son açıklamada 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Müjdeli haberi duyan vatandaşlar ise PTT 55 bin personel alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. PTT tarafından KPSS şartı aranmadan alınacak 55 bin memur alımında yeni gelişmeler yaşanıyor. PTT memur istihdamının sağlanacağı kadro dağılımı ve genel şartlar da belli oldu. Binlerce memur adayının beklediği PTT memur alım duyuruları dört gözle takip ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı yani bilinen kısa adıyla PTT'ye memur alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları müracaatlar hangi tarihte? 2019 yılı PTT alımı hangi kadrolar için?