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  • 25.07.2019 12:05
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 12:10

2019 Temmuz ve memur ı başvuru şartları! İşte açık iş ilanları banka, belediye...

ı ve ı ilanları devamlı olarak yayımlanmaya devam ediyor. Temmuz ayının son haftası ile nın ilk haftası arasında kamuya yüzlerce memur personel alımı yapılacak. Farklı kamu kurumları ve kamu kuruluşları bünyelerindeki eksikliği gidermek için memur alımı yapıyorlar. Memur ve Personel alımı ilanları farklı platformlarda olmak üzere Devlet Personel Başkanlığı, ve kurumların resmi internet sitelerinde yayımlanarak adaylara başvuru ekranları erişime açıldı. Yayımlanmış olan ilanlara göre 'li KPSS'siz memur personel alımı ilanları mevcut. Bu bağlamda KPSS puanı ile alımlarda, Lise mezunlarından KPSSp94 , Ön Lisans meuznları için KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gerekiyor. İşte 2019 Temmuz ve Ağustos ayı memur personel alımı başvuru şartları!

Temmuz ve Ağustos ayı memur personel alımı ilanları güncellendi!

2019 Temmuz ve Ağustos ayı memur personel alım başvuru şartları! İşte İŞKUR açık iş ilanları ve tarihleri . Temmuz ayının son haftası için ve Ağustos ayı için memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvuru süreci başladı. Peki kimler başvuru yapabiliyor? KPSS'siz memur alımları ise genelde Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılıyor. KPSS'siz memur alımları içerisinde, Askeri Personel alımları, Banka Personel alımları ve Belediye personel alımları yer alıyor. Her gün yeni bir kamu ilanı yayımlanmaya devam ediyor. Temmuz ayının son haftasına girdik ve yeni ilanlar gelmeye başladı ve bir çok alımın Ağustos ayı içerisinde devam edeceği açıklandı. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir.

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