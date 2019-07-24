KPSS 2019/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019/1 KPSS tercihleri 9-18 Temmuz tarihleri arasında alındı. Kamuda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşların tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, KPSS 2019/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercih sonuçları için tarih açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2019/1 tercih sonuçlarınıın açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Ancak, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda bir tarih belirtilmedi.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşlarıda bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.