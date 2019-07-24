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  • 24.07.2019 14:20
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 14:23

24-28 Temmuz ! İşte şartsız ve ...

üzerinden personel ve memur alımları devam ediyor. Her gün ve her hafta yeni ilanlar yayınlanıyor. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden yapılan ilanlarda her gün yüzlerce aday iş bulmakta olup hem özel hem de kamuya farklı kadrolarda birçok personel alımı yapılmaktadır. Alım yapılan branşlardan biri de sağlık sektörünü içermekte olup özel ya da devlet hastanelerinde aranan sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacı ile alım gerçekleştirilmektedir. Buna göre İŞKUR üzerinden doktor hemşire ve diğer sağlık branşlarından alımlar yapılmakta olup bu ilanlara ilişkin detaylar ise haberimizin devamında yer almaktadır. İşte ve şartsız ve ...

İŞKUR 24-28 Temmuz haftanın ilanları: Kamuya personel alımı...

İŞKUR personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR tarafından 24-28 Temmuz açık iş pozisyonları yayınlandı. Kamu kurumları personel ve memur ihtiyacını karşılamak için İŞKUR üzerinden ilanlar çıkıyor. Bu bağlamda yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya personeli alımı yapılacak. İŞKUR ilanlarına göre bazı alımlarda KPSS'li olacak bazıları ise KPSS'siz alımlar kapsamında yapılacak. Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Bu yönde bu nitelikleri yerine getiren adayların başvuruları kabul edilecek. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş,

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