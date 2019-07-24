İŞKUR personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR tarafından 24-28 Temmuz açık iş pozisyonları yayınlandı. Kamu kurumları personel ve memur ihtiyacını karşılamak için İŞKUR üzerinden ilanlar çıkıyor. Bu bağlamda yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya personeli alımı yapılacak. İŞKUR ilanlarına göre bazı alımlarda KPSS'li olacak bazıları ise KPSS'siz alımlar kapsamında yapılacak. Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Bu yönde bu nitelikleri yerine getiren adayların başvuruları kabul edilecek. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş,