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  • 24.07.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 19:44

Güncel uzman çavuş, astsubay ve subay alım ilanları nelerdir? Başvuru şartları nelerdir?

Personel ihtiyacına göre çeşitli branşlarda her yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na personel alımı yapılıyor. Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığ tarafından yayımlanan ilanlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve subay alımları merak nelerdir? İşte güncel ilanlar...

DKK uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar uzman erbaş, astsubay ve subay alım ilanlarını merak ediyor. 2019 yılı içerisinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlar yakından takip ediliyor. Peki, güncel uzman çavuş, astsubay ve subay alım ilanları nelerdir? İşte güncel ilanlar...

GÜNCEL UZMAN ERBAŞ, ASTSUBAY VE SUBAY ALIM İLANLARI NELERDİR?

Son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı ile Jandarma subay öğrenci alımı ilanı yayımlanmıştır. İşte o ilanlar hakkında bilgiler...

DKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Adayların çevrimiçi (online) başvuru ekranını doldurmalarını müteakip adayların başvuruları T.C.Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

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