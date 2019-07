İŞKUR üzerinden personel ve memur alımları devam ediyor. Her gün ve her hafta yeni ilanlar yayınlanıyor. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden yapılan ilanlarda her gün yüzlerce aday iş bulmakta olup hem özel hem de kamuya farklı kadrolarda birçok personel alımı yapılmaktadır. Alım yapılan branşlardan biri de sağlık sektörünü içermekte olup özel ya da devlet hastanelerinde aranan sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacı ile alım gerçekleştirilmektedir. Buna göre İŞKUR üzerinden doktor hemşire ve diğer sağlık branşlarından alımlar yapılmakta olup bu ilanlara ilişkin detaylar ise haberimizin devamında yer almaktadır. İşte İŞKUR 24-28 Temmuz açık pozisyonlar ve KPSS şartsız sınavsız personel ve memur alım şartları...