2019 Bekçi sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Temmuz Cumartesi günü bekçilik sınavları binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar 2019/1. Dönem ve 2019/2. Dönem bekçilik sınavları hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Adayların merakla beklediği bekçilik sınavlarının açıklanma tarihi belli oldu.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak.