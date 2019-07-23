Eğitim düzeyinde lise, ön lisans ile lisans mezunu olan, ÖSYM tarafınca Kamu personeli Seçme imtihanına giren adaylar kamu kurumlarına yapılacak olan memur alım ilanlarını bekliyor. Buna bakılırsa her yıl giderek artan atama bekleyen aday sayısı KPSS imtihanlarına giren sayısı ile belli olmakta. Son olarak 2019 KPSS sınavlarında 1.100.000 (bir milyon) bireyin katıldığı belirtiliyor. 2017 yılında KPSS sınavına giren aday sayısı ise 660 Bin birey olmuştu. KPSS imtihanlarına giremeyen bir çok adayda KPSS şartı aranmadan başvuru yapılabilecek olan alımları beklemekteler. Daha önce açıklanması yapılarak duyuru beklenen biri çok kamu kurumu bulunuyor. Bu kurumlar hangileri? Başvuru şartları neler? KPSS şartı aranacak mı? İşte o detaylar.