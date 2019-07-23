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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 15:48

? Binlerce memur alınacak

Kamu kurumlarına memur alım ilanı açıklanması beklenen bir çok kurum belli oldu. 2019 yılı bitmeden 64 Bin 322 memur alımı hangi kurumlara yapılacak? , ve diğer kurumlara alımlarda KPSS ve diğer başvuru şartları neler?

KPSS ile nasıl memur olunur? Binlerce memur alınacak

Eğitim düzeyinde lise, ön lisans ile lisans mezunu olan, ÖSYM tarafınca Kamu personeli Seçme imtihanına giren adaylar kamu kurumlarına yapılacak olan memur alım ilanlarını bekliyor. Buna bakılırsa her yıl giderek artan atama bekleyen aday sayısı KPSS imtihanlarına giren sayısı ile belli olmakta. Son olarak 2019 KPSS sınavlarında 1.100.000 (bir milyon) bireyin katıldığı belirtiliyor.

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