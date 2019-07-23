KPSS ile nasıl memur olunur? Binlerce memur alınacak

Eğitim düzeyinde lise, ön lisans ile lisans mezunu olan, ÖSYM tarafınca Kamu personeli Seçme imtihanına giren adaylar kamu kurumlarına yapılacak olan memur alım ilanlarını bekliyor. Buna bakılırsa her yıl giderek artan atama bekleyen aday sayısı KPSS imtihanlarına giren sayısı ile belli olmakta. Son olarak 2019 KPSS sınavlarında 1.100.000 (bir milyon) bireyin katıldığı belirtiliyor.