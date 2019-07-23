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  • 23.07.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 12:41

Kamuya 63 bin memur alımı başvuru şartları , , , , nedir? ?

Eğitim düzeyinde lise, ön lisans ile lisans mezunu olan, tarafınca Seçme imtihanına giren adaylar kamu kurumlarına yapılacak olan memur alım ilanlarını bekliyor. Buna bakılırsa her yıl giderek artan atama bekleyen aday sayısı KPSS imtihanlarına giren sayısı ile belli olmakta. Son olarak 2019 KPSS sınavlarında 1.100.000 (bir milyon) bireyin katıldığı belirtiliyor. 2017 yılında KPSS sınavına giren aday sayısı ise 660 Bin birey olmuştu. KPSS imtihanlarına giremeyen bir çok adayda KPSS şartı aranmadan başvuru yapılabilecek olan alımları beklemekteler. Daha önce açıklanması yapılarak duyuru beklenen biri çok kamu kurumu bulunuyor. Bu kurumlar hangileri? Başvuru şartları neler? KPSS şartı aranacak mı? İşte o detaylar.

KPSS ile nasıl memur olunur? Binlerce memur alınacak

Kamuya 63 bin memur alımı başvuru şartları PTT, NVİ, EGM, ASDEP, KYK nedir? KPSS ile nasıl memur olunur? Kamu kurumlarına memur alım ilanı açıklanması beklenen bir çok kurum belli oldu. 2019 yılı bitmeden 64 Bin 322 memur alımı hangi kurumlara yapılacak? PTT, NVİ ve diğer kurumlara alımlarda KPSS ve diğer başvuru şartları neler? 2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır. Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın.

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