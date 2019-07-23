JÖH ve PÖH alımı için gözler yapılacak olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu anlamda JÖH ve PÖH alımı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Haberimizde JÖH nedir, başvuru şartları geçtiğimiz yıllara göre nelerdir, eğitimleri nasıl oluyor gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık. Bu arada İçişleri Bakanı Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulunmuştu. Polis olma, özellikle Özel Harekat Polisi (PÖH) olma hayali kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Peki Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve PÖH alımı 2019'da yapılacak mı? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler?
Jandarma Özel Harekat JÖH ve PÖH polis alımı 2019'da yapılacak mı? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler?
Jandarma Özel Harekat JÖH ve PÖH polis alımı 2019'da yapılacak mı? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler? 2019 yılı içerisinde Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından gerçekleştirilecek olan polis alımı ne zaman olacak sorusu polis adayları tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilecek olan Polis Özel Harekat (PÖH) 2019 alımlarının yapılacağı tarih, binlerce polis adayı tarafından bekleniyor. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), toplam 40 bin adayın değerlendirileceği uzman erbaş başvuru sonuçlarını ilan etti.
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