JÖH ve PÖH alımı için gözler yapılacak olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu anlamda JÖH ve PÖH alımı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Haberimizde JÖH nedir, başvuru şartları geçtiğimiz yıllara göre nelerdir, eğitimleri nasıl oluyor gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık. Bu arada İçişleri Bakanı Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulunmuştu. Polis olma, özellikle Özel Harekat Polisi (PÖH) olma hayali kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Peki Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve PÖH alımı 2019'da yapılacak mı? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler?