Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 24.07.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:13

'da en çok alım hangi mesleklerde? İŞKUR giriş: 24 Temmuz'dan itibaren 49 bin 901 !

24 Temmuz itibari ile 49 Bin 901 ! İŞKUR en çok alım hangi mesleklerde? üzerinden ülke genelinde farklı meslek gruplarında 49 Bin 901 personel istihdamı gerçekleştirilecek. Satış ve pazarlama alanında iş arayan adaylara müjde. İŞKUR'un özel firmalara istihdamlarında en çok alımlardan bir tanesi de satış ve pazarlama kadrosunda olacak. Bu kadroda 1687 kişilik açık iş ilanı bulunuyor. Başvurularda şahsen müracat isteyen adaylar için il ve ilçelerde bulunan işkur hizmet noktalarından iş ve meslek danışmanları aracılığı ile başvuru yapılabilir. İŞKUR'un en çok personel alımı yapılacak meslek grupları hangileri? Başvuruları nasıl yapılacak?

İŞKUR tarafından yayınlanan personel ve memur alımları devamlı olarak güncelleniyor. Bu bağlamda İŞKUR Türkiye geneli için farklı mesleklerden binlerce personel ve memur alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu sosyal çalışma programları, işsizlik sigortası, kamu işçisi, müessese dışı kamu işçisi alımı, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları cemiyet yararına programları ile girişimcilik programı eğitimi ile engelli istihdamı kapsamında alımlar için başvurular halen devam ediyor. İŞKUR e-şube portalı üzerinden açık iş ilanları sayısı açıklanmakta. Meslek gruplarında en çok istihdamlar beden işçisi kadrolarında gerçekleştirilecek. İŞKUR E-Şube üzerinden yahut https://esube.Iskur.Gov.Tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.Aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR'da en çok alım hangi mesleklerde? İŞKUR giriş: 24 Temmuz'dan itibaren 49 bin 901 personel alımı başvuru şartları!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri