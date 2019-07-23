İŞKUR tarafından yayınlanan personel ve memur alımları devamlı olarak güncelleniyor. Bu bağlamda İŞKUR Türkiye geneli için farklı mesleklerden binlerce personel ve memur alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu sosyal çalışma programları, işsizlik sigortası, kamu işçisi, müessese dışı kamu işçisi alımı, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları cemiyet yararına programları ile girişimcilik programı eğitimi ile engelli istihdamı kapsamında alımlar için başvurular halen devam ediyor.