SGK personel alımı yapacağını ilan ile duyurdu. Peki SGK personel alımı başvuru şartları nasıl olacak, SGK personel alımları ne zaman başlayacak ve hangi illerde personel alımı yapılacak? İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir. Kendinize uygun şartlarla sayfayı doldurduktan sonra sağ alt kısımda bulunan 'ara' butonuna basmalısınız. İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları ekranı ve İŞKUR SGK personel alımı detayları