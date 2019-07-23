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  • 23.07.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 17:03

açıklandı mı? 2019 Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları tarihi belli oldu mu?

için adaylar merak içinde. Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen hakimlik ve savcılık mülakatları mayıs ayında sona ermişti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları tarihi belli oldu mu?

Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı?

Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı? Hakimlik ve savcılık mülakatlarına katılan adaylar heyecan içinde sonuçlarını araştırıyorlar. 1600 hakim ve savcı alımı için 29 Aralık'ta uygulanan sınavın ardından mülakatlar gerçekleştirilmiş ve sonuçlar için bekleyiş başlamıştı. Peki, Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

HAKİMLİK SAVCILIK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakimlik savcılık mülakat sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı tarafından hakimlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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