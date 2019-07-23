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  • 23.07.2019 19:14
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 19:14

açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişinin katılımıyla bekçilik sınavları 13 Temmuz tarihinde yapıldı. 2019/1. Dönem ve 2019/2. Dönem bekçilik sınavlarının yapılmasıyla birlikte şimdi gözler na çevrildi. Sınava giren adaylar "Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bekçilik sınavlarının açıklanma tarihi belli oldu.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınavına katılan adaylar heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Adaylar aynı zamanda bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak.

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