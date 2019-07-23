Bekçilik sınavına katılan adaylar heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Adaylar aynı zamanda bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak.