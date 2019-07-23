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  • 23.07.2019 16:43
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 16:43

Bakanlıktan müjdeli haber! 2019 12 bin personel alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

'na yapılacak 12 bin personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, 29 bin 689 sağlık çalışanı alınacağı bildirilmiş, bu alımların ilk etabında 12 bin personel için ilana çıkılacağı duyurulmuştu. Peki, başvuruları ne zaman? şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapıyor

Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 bin 689 istihdam gerçekleştirileceği bildirildi. Bunun ilk etabında 12 bin personel alımı için ilana çıkılacak. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta yapılacak 12 bin personel alımının başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 12 bin personel alımı için ilanın bir ay içerisinde yayınlanacağı bildirilmişti. Buna göre, 12 bin personel alımı için ilanın 219 Temmuz ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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