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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 14:37

iş ilanı: SGK ı hangi illerde kaç kişi? İşte ekranı

ı yapacağını ilan ile duyurdu. Peki SGK personel alımı başvuru şartları nasıl olacak, SGK personel alımları ne zaman başlayacak ve hangi illerde personel alımı yapılacak? E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir. Kendinize uygun şartlarla sayfayı doldurduktan sonra sağ alt kısımda bulunan 'ara' butonuna basmalısınız. İşte ekranı ve İŞKUR SGK personel alımı detayları

23 Temmuz SGK iş ilanı: İŞKUR SGK personel alımı hangi illerde kaç kişi? İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları ekranı. SGK personel alımı duyurusu yaptı. İŞKUR üzerinden yayınlanan SGK personel alımı duyurusuna göre Antalya, Samsun ve Bursa olmak üzere 3 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Terörle Mücadelede yaralanan (TMY), eski hükümlü ve engelli personel alımı yapacak. Peki SGK başvuruları ne zaman, SGK iş alımı şartları neler? Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün yayınladığı kamu personel alım ilanına göre; en az ilkokul mezunu olmak üzere değişik meslek gruplarında 18 personel alımı yapılacak. Alım Eski hükümlü, Terörle Mücadelede yaralanan (TMY) ve engelli personel alımı şeklinde olacak.

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