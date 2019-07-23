2019 MSB güncel personel temin ilanları! KKK, DKK, HKK, JGK personel alımı ne zaman yapılacak?

Her yıl Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na personel alımı yapılıyor. Personel ihtiyacına göre yayımlanan ilanlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aynı zamanda sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve subay alımları merak ediliyor.

MSB GÜNCEL PERSONEL TEMİN İLANLARI

Son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı ile Jandarma subay öğrenci alımı ilanı yayımlanmıştır. İşte o ilanlar hakkında bilgiler...

DKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu 2 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Adayların çevrimiçi (online) başvuru ekranını doldurmalarını müteakip adayların başvuruları T.C.Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

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