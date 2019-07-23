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  • 24.07.2019 01:14
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 01:14

2019 MSB güncel personel temin ilanları! Hangi komutanlıklara personel alımı yapılacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar MSB güncel personel temin ilanlarını yakından takip ediyor. Bu nedenle sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Peki, 2019 yılı içerisinde hangi komutanlıklara alım yapılacak? İşte 2019 MSB güncel personel temin ilanları...

Subay öğrenci alımı ve uzman erbaş alımı ne zaman?

Her yıl Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na personel alımı yapılıyor. Personel ihtiyacına göre yayımlanan ilanlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aynı zamanda sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve subay alımları merak ediliyor.

MSB GÜNCEL PERSONEL TEMİN İLANLARI

Son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman erbaş alımı ile Jandarma subay öğrenci alımı ilanı yayımlanmıştır. İşte o ilanlar hakkında bilgiler...

JANDARMA SUBAY ÖĞRENCİ ALIMI

Jandarma subay öğrenci alımı yapılacak. 1 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 26 Temmuz'da sona erecek.

Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

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