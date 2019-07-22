Sağlık Bakanlığı henüz 2019 yılı ilanı yayımlanmadı ancak haberimizde başvuru şartları gibi ve diğer konular ve ilan tarihi ile değerlendirmelerde bulunduk. Sağlık Bakanlığı tarafından 12 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı. Ancak bir önceki alım süreçlerine bakıldığında başvuru şartlarının benzer olacağı düşünülüyor. 12 bin personel alımıyla ilgili branş dağılımı belli oldu. İlk etapta 6 bin 835 hemşire, 1000 ebe, 3000 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi olan kişiler KPSS puanıyla atanacak.