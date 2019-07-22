Sağlık Bakanlığı 12 bin memur personel alımı tarihi ve şartları?

Binlerce kişinin beklediği Sağlık Bakanlığı 2019 yılı personel alımları yayımlanıyor. Bu bağlamda haberimizde Sağlık Bakanlığı personel ve memur alımlarıyla ilgili detaylar vermeye başlayacağız. Haberimizde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan flaş açıklamaları ve detayları bulabilirsiniz. Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söylemişti.