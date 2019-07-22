Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte bekçilik yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 13 Temmuz'da yazılı sınava katılan bekçi adayları sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Yapılan açıklamaya göre sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilebilecek? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.