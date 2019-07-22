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  • 22.07.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 13:33

Polis Akademisi'nden son dakika açıklaması! 2019 ?

Bekçilik yazılı sınaıv 13 Temmuz'da gerçekleştirildi. Binlerce adayın katılım sağladığı bekçilik yazılı sınavının sonuçlarını merak eden adaylara Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi. Polis Akademisi tarafındna yapılan açıklamada sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Peki, 2019 ?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte bekçilik yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 13 Temmuz'da yazılı sınava katılan bekçi adayları sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Yapılan açıklamaya göre sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, 2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilebilecek? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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