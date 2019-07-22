KPSS ÖABT ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için hazırlıklar sürüyor. Sınava katılacak adaylar için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. ÖSYM geçtiğimiz gün adayların sınava girecekleri yer bilgisini belirledi. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? ÖABT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılı KPSS ÖABT sınav giriş yerlerinin açıklandığı bildirildi. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecekler.